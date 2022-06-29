РФ может напасть на Европу: глава Минобороны Британии сказал, какой стране грозит опасность

Бен Уоллес предупредил, что РФ может напасть на Литву / Фото gov.uk/government, pixabay.com

Россия может напасть на Европу. Под значительной угрозой вторжения находится Литва. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Глава британского оборонного ведомства охарактеризовал Россию как "самую непосредственную и неотложную угрозу Европе", передает британская телерадиокомпания ВВС.

По словам Уоллеса, сейчас "становится все более очевидным, что президента Путина не могут удержать угрозы наказания или санкции, налагаемые на его народ".

"Я серьезно говорю, что существует очень реальная опасность того, что Россия набросится на Европу в целом", – сказал министр обороны Британии.

Отметим, что военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов также считает, что больше всего агрессия России сейчас угрожает Литве. Провокации также возможны и в других странах Балтии.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштравичюс заявил, что в случае нападения России на Литву, начнется Третья мировая война.

Блокада Литвой Калининградской области

Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Европейского Союза в отношении РФ, приняла решение прекратить транзит ряда российских товаров в Калининградскую область. Руководитель региона Антон Алиханов рассказал, что запрет затронул около половины всех грузов, которые попадали в регион из других российских областей.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в ответ разразился угрозами в адрес Литвы. По его словам, теперь у Москвы появилась возможность решить проблему транзита в Калининградскую область "любыми выбранными способами".

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