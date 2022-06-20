Напала на Украину, а теперь смеет угрожать Литве: Кулеба разнес Россию из-за блокады Калининграда

Украина поддерживает решение Литвы о прекращении транзита товаров в Калининградскую область.
Блокада Литвой транзита товаров в Калининградскую область – это вина России, которая напала на Украину и теперь сталкивается с последствиями. Москва не имеет права угрожать Вильнюсу. Киев поддерживает решение литовского государства, которое считает дружеской для себя страной. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что у РФ нет никакого права угрожать Литве. Москва сама виновата в таких последствиях, поскольку осуществила военное вторжение на территорию Украины.
Читайте также"Смоленск — это Литва": в Вильнюсе ответили на скандальную инициативу Госдумы РФПо его словам, Киев приветствует решение Вильнюса и рассматривает литовское государство в качестве дружественной страны.
"Россия не имеет права угрожать Литве. Москва сама виновата в последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы высоко ценим принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Блокада Литвой Калининградской области
Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Евросоюза в отношении России, приняла решение о прекращении транзита ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алихованов заявил, что эмбарго затронуло около 50% всех грузов, которые попадали в область с других российских регионов.
Руководитель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов разразился угрозами в адрес Литвы. По его словам, Россия в такой ситуации, дескать, может разрешить проблему транзита в Калининградскую область "любыми выбранными способами".
"Евросоюз, если он немедленно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы Калининградского транзита любыми выбранными нами способами", - подчеркнул Климов.
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