Напала на Украину, а теперь смеет угрожать Литве: Кулеба разнес Россию из-за блокады Калининграда

Действия Литвы - результат военного вторжения России в Украину - Кулеба / Коллаж УНИАН

Блокада Литвой транзита товаров в Калининградскую область – это вина России, которая напала на Украину и теперь сталкивается с последствиями. Москва не имеет права угрожать Вильнюсу. Киев поддерживает решение литовского государства, которое считает дружеской для себя страной. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что у РФ нет никакого права угрожать Литве. Москва сама виновата в таких последствиях, поскольку осуществила военное вторжение на территорию Украины.

Читайте также"Смоленск — это Литва": в Вильнюсе ответили на скандальную инициативу Госдумы РФПо его словам, Киев приветствует решение Вильнюса и рассматривает литовское государство в качестве дружественной страны.

"Россия не имеет права угрожать Литве. Москва сама виновата в последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы высоко ценим принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Блокада Литвой Калининградской области

Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Евросоюза в отношении России, приняла решение о прекращении транзита ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алихованов заявил, что эмбарго затронуло около 50% всех грузов, которые попадали в область с других российских регионов.

Руководитель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов разразился угрозами в адрес Литвы. По его словам, Россия в такой ситуации, дескать, может разрешить проблему транзита в Калининградскую область "любыми выбранными способами".

"Евросоюз, если он немедленно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы Калининградского транзита любыми выбранными нами способами", - подчеркнул Климов.

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