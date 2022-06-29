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В России разразились угрозой напасть на Литву из-за транзитной блокады Калининграда

29 июня 2022, 18:16

В Москве опасаются риторики, связанной с якобы попыткой "отторгнуть Калининград".

Литва войска РФ
В Совете Федерации "не исключают" и военного конфликта с НАТО / Коллаж Reuters, УНИАН

Руководитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, что между Россией и Литвой может произойти военное столкновение. Дескать, такая ситуация может быть обусловлена статьей 4 российской Конституции о неприкосновенности своей территории. По его словам, определенная риторика, мол, об "отторжении Калининграда", рискует привести к войне российского государства и НАТО.

Как сообщает ТАСС, российский сенатор допустил ситуацию, при которой может произойти военное столкновение России с Литвой по причине блокады Калининграда.

Читайте такжеСтарая Европа сдрейфила: есть ли у НАТО чем воевать за Литву и Эстонию"Норма о том, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории, прописана в статье 4 Конституции РФ. Россия не только на словах показывает, что никогда не отдаст ни пяди своей земле", - говорит политик.

Также он добавил, что, дескать, риторика об "отторжении Калининграда" может, мол, спровоцировать войну РФ и НАТО.

"Некоторые, с позволения сказать, "политики", которые "вентилируют" вопрос возможности отторгнуть Калининград, должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает", - подчеркнул Владимир Джабаров.

Угрозы Литве со стороны России из-за блокады Калининграда

Литва 18 июня в связи с санкциями Европейского Союза в отношении России приняла решение о прекращении транзита ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор Антон Алиханов сказал, что запрет Вильнюса затронул около 50% всех грузов, попавших в область с других российских регионов. Фактически Калининград оказался в сухопутной блокаде.

Руководитель комиссии Совфеда РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов сказал, что у Москвы якобы появилась возможность решить проблемы остановки транзита грузов в Калининградскую область "любыми выбранными путями".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ способна напасть на Литву. По словам полковника ВСУ, страны Балтии, особенно Литва и Эстония, могут подвергнуться провокациям со стороны российского государства.

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