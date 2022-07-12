Делают три укола перед атакой: оккупанты массово умирают от передозировки наркотиками

Военные РФ идут в бой под действием наркотических препаратов/ Фото instagram.com/armyrussian

Передовые подразделения российских оккупантов уже длительное время на оперативном уровне снабжают дополнительными порциями наркотических анальгетиков. Офицеры на местах рекомендуют бойцам делать инъекции непосредственно перед наступлениями, чтобы унять панику. У многих российских военных уже сформировалась серьезная наркотическая зависимость.

Как пишет 24 канал со ссылкой на украинские спецслужбы, употребление промедола приводит к увеличению количества погибших в боях, но позволяет генералам обеспечивать наступление пехоты на украинские позиции.

"Опытные" оккупанты, которых назначили руководить подразделениями немотивированной пехоты, подсказали мобилизованным использовать препарат перед боем.

"Эффективность "обдолбанных" подразделений стремительно повысилась, из-за чего поставки промедола в войско существенно увеличили. Пока боеспособность некоторых подразделений российских оккупантов полностью зависит от того, есть ли у воинов в аптечках промедол", - говорится в сообщении.

Массовое использование промедола как средства для борьбы со страхом украинские спецслужбы зафиксировали среди мобилизованных на Донбассе боевиков так называемых "республик" и российских срочников во время боев на Луганском направлении.

Чтобы унять чувство страха, российские солдаты делают по три инъекции, что начало приводить к передозировке. Таким образом сотни российских оккупантов умирают не от пуль или обломков, а от наркотиков. В посадках защитники Украины все чаще находят множество трупов с пеной во рту, а рядом с ними – шприцы-тюбики.

Справка. Тримеперидин (Промедол) - лекарственный препарат из группы наркотических анальгетиков. Оказывает обезболивающее, а также спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру. Разработан в начале 50-х годов в СССР.

Как сообщал Главред, еще в апреле стало известно, что раненые российские оккупанты не получают надлежащую медицинскую помощь и умирают, потому что штатные медики в боевых подразделениях – это большой дефицит. К тому же не все они обладают необходимыми навыками и опытом.

Напомним, российскую армию отправили на войну в Украину с аптечками, средства первой помощи в которых были выпущены 39 лет назад.

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