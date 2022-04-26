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"Пусть прикладывают к ранам фото Путина": раненые оккупанты массово умирают из-за недостатка медиков

26 апреля 2022, 08:27

Оккупанты не способны оказать себе или товарищу первую медицинскую помощь. Аптечки составлены по советским стандартам, в основном просроченными медикаментами.

оккупанты, война, аптечка
У российских оккупантов серьезные проблемы с медиками на передовой / Коллаж фото УНИАН

У путинской армии - большие проблемы с медициной в ходе войны в Украине. Большинство раненых российских оккупантов не получает надлежащую медицинскую помощь и умирает, потому что штатные медики в боевых подразделениях – это большой дефицит. К тому же не все они обладают необходимыми навыками и опытом.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк на странице в Facebook.

"По имеющейся информации, военнослужащие ВС РФ придерживаются мнения, что "если солдат в Украине ранен — значит, вероятнее всего, он будет мертвым". Это происходит потому, что военнослужащие не проходили медицинской подготовки и не способны оказать себе или товарищу первую медицинскую помощь", - написал Цымбалюк.

По его словам, военные аптечки составлены по советским стандартам, в основном с просроченными медикаментами. Поэтому большинство раненых погибает на ранних стадиях, даже не выбравшись из поля боя.

Кроме того, у оккупантов есть также проблема с медиками – квалифицированных специалистов очень мало. Все они находятся в полевых госпиталях, куда солдат в большинстве случаев не довозят.

"Штатные медики в боевых подразделениях – это большой дефицит, к тому же не все они обладают необходимыми навыками и опытом в достаточном количестве. Чтобы решить проблему с отсутствием медицинских кадров, врачей досрочно выпускают из вузов и отправляют в Украину, однако ситуацию это не меняет", – резюмировал Цымбалюк.

Украинцы в соцсети посоветовали российским оккупантам прикладывать к ранам фото Путина или подорожник.

"Фронту срочно нужен Кашпировский. Если уж воду через телевизор он способен зарядить, то вылечить солдата - плёвое дело", - иронизирует один из пользователей.

Как сообщал Главред, российскую армию отправили на войну в Украину с аптечками, средства первой помощи в которых были выпущены 39 лет назад.

Защитники Украины обнаружили у российских оккупантов индивидуальные перевязочные пакеты (ИПП) и жгуты советского образца, а также бинт, который был произведен еще в 1983 году. Из более-менее современных препаратов в аптечке нашлось кровоостанавливающее средство Celox, а также несколько видов обезболивающего.

Также сообщалось, что у сухпайков, которыми кормят российскую армию, срок годности истек еще 7 лет назад – в 2015 году. На коробке с продуктами индивидуального рациона питания стоит дата производства 10 апреля 2013 года. Срок годности этой пищи, согласно указанной дате, истек 10 февраля 2015 года.

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