Война в Украине: российскую армию отправили в бой с аптечками, изготовленными 39 лет назад

Военные РФ приехали воевать с аптечками времен СССР / Фото Reuters

Российскую армию отправили на войну в Украину с аптечками, средства первой помощи в которых были выпущены 39 лет назад.

Защитники Украины обнаружили у российских оккупантов индивидуальные перевязочные пакеты (ИПП) и жгуты советского образца, а также бинт, который был произведен еще в 1983 году. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Из более-менее современных препаратов в аптечке нашлось кровоостанавливающее средство Celox, а также несколько видов обезболивающего.

Кроме того, оккупанты надевают украинские бронежилеты, так как приехали воевать без них.

"Смотрите, безмозглые мамки безмозглого фарша. Смотрите на эти бинты, жгуты, которые старше вас. Смотрите и знайте – ваши Ваньки дохнут из-за вас. "А что я могла сделать", – эта фраза будет точить вас всю жизнь", – написал Гончаренко.

Как сообщал Главред, у сухпайков, которыми кормят российскую армию, срок годности истек еще 7 лет назад – в 2015 году. На коробке с продуктами индивидуального рациона питания стоит дата производства 10 апреля 2013 года. Срок годности этой пищи, согласно указанной дате, истек 10 февраля 2015 года. Соответствующее видео появилось в сети.

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