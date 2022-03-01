Российских военных кормят сухпайками, срок годности которых истек 7 лет назад

Российских военных кормят просроченными сухпайками/ Скрин с видео

В сухпайков, которыми кормят российскую армию, срок годности истек еще 7 лет назад – в 2015 году.

Об этом рассказали украинские военные, к которым такие сухпайки попали в руки. Соответствующее видео появилось в сети.

На коробке с продуктами индивидуального рациона питания стоит дата производства 10 апреля 2013 года. Срок годности этой пищи, согласно указанной дате, истек 10 февраля 2015 года.

Внутри коробки с питанием можно увидеть галеты, тушенку, растворимый кофе и другие продукты.

"Какими нужно быть дураками вашим генералам, чтобы предоставлять своей армии просроченные пайки? Сегодня февраль 2022 года. Вы в Украине и вы погибаете непонятно за что, и вам еще и дают просроченные продукты", – сказал украинский военный в видеоролике.

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Также защитник Украины обратился к матерям российских военных, которые находятся в Украине, и призвал их не отдавать своих сыновей на верную смерть.

Ранее сообщалось, что у российских оккупантов, пытающихся проникнуть в столицу Украины, заканчивается горючее. Россияне пытаются доставить в пригород горюче-смазочные материалы, но ВСУ их уничтожают. Местных жителей призывают бросать коктейли Молотова.

Также стало известно, что армия Рамзанова Кадырова, прибывшая в Украину на помощь российским захватчикам, понесла огромные потери. По меньшей мере 70 человек из личной "армии" Кадырова сгорели заживо после единственного удара Байрактара. Большая часть вернулась через границу.

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