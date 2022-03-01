Пополнение автопарка: на Сумщине местные жители отобрали танк у оккупантов

Украинцы голыми руками отобрали танк у оккупантов / t.me/Zhyvytskyy

В Сумской области тероборона захватила российский танк. Как сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, технику у оккупантов удалось отобрать без оружия.

По словам Живицкого, теробороне помогал руководитель одного из госпредприятий.

"Автопарк Сумской ОГА, несмотря на войну, пополняется новым транспортом (...) Горжусь!", - сказал Живицкий в своем Телеграм.

Как сообщал Главред, в селе Житня Роменского района Сумской области оккупанты остановили женщину на блокпосту. Она отказалась показывать документы и морально уничтожила врага.

На видео, которое разлетелось по Сети, видно как женщина на повышенных тонах говорит с военными РФ, которые остановили ее автомобиль. Оккупанты из РФ потребовали у женщины паспорт и попросили открыть багажник, но женщина категорически отказалась.

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