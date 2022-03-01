"Ситуация осложняется": США обеспокоены колонной войск РФ в 64 километра под Киевом

Под Киевом собралась большая колонна российской техники/ Reuters

Вблизи Киева собралась колонна российской техники, которая растягивается по дороге на 64 километра. В США подчеркнули, что внимательно следят за российским военным конвоем и обеспокоены из-за того, что ситуация для украинской столицы может обостриться.

Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников администрации президента США. Согласно новым спутниковым снимкам, которые обнародовал Maxar, колонна российской техники достигла окраин Киева.

Колонна находится к востоку от международного аэропорта ГП Антонов в Гостомеле.

Также в Администрации Байдена сказали, что кроме колонны у Киева их беспокоит и рост насилия, жертв среди гражданского населения и неизбирательных убийств в последние дни.

Отмечается, что чиновники сейчас опасаются, что ситуация для Киева может стать "намного сложнее".

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Байден недавно поручил госсекретарю Блинкену выделить для поддержки Украины до 350 млн долларов. При этом чиновники из Администрации американского президента отмечают, что Украине в дальнейшем будет труднее получать помощь, чем раньше – ведь теперь помощь не сможет отправляться напрямую до Киева.

Колонна российской техники под Киевом / Maxar Technologies

Ранее сообщалось, что у российских оккупантов, которые пытаются проникнуть в столицу Украины, заканчивается горючее. Россияне пытаются доставить в пригород горюче-смазочные материалы, но ВСУ их уничтожают. Местных жителей призывают бросать коктейли Молотова.

Также стало известно, что армия Рамзанова Кадырова, прибывшая в Украину на помощь российским захватчикам, понесла огромные потери. По меньшей мере 70 человек из личной "армии" Кадырова сгорели заживо после единственного удара Байрактара. Большая часть вернулась через границу.

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