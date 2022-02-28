Войска НАТО в Украине и помощь в битве с РФ: украинцы обратились к Альянсу

Украинцы просят НАТО ввести в Украину миротворческие войска / Reuters

Украинцы создали петицию с просьбой к странам Североатлантического альянса оказать государству помощь в войне с Россией. Люди призывают военно-политический блок Запада закрыть воздушное пространство над Украиной, ввести в страну миротворческие войска, оказать военную помощь и другие серьезные меры поддержки. Петиция набрала уже почти 600 тысяч голосов.

В частности, петиция создана на сайте openPetition, в ней украинцы просят страны коллективного блока безопасности Запада помочь украинской армии в военном противостоянии с Россией.

Они призывают Альянс закрыть небо над Украиной, ввести в страну миротворцев, предоставить военную помощь и другие меры поддержки, которые можно сравнить с помощью государствами НАТО Израилю.

Примечательно, к ночи, 28 февраля, петиция за пару дней набрала почти 600 тысяч голосов из запланированного 1 миллиона.

"Мы, люди со всего мира, просим страны-члены НАТО и дружественные Украине страны закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие войска, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это было сделано, например, в Израиль", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее замминистра Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Североатлантический альянс не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, поскольку это может привести к прямому военному столкновению НАТО с Россией.

При этом в Альянсе приняли решение усилить военную поддержку Украины в ситуации с военным вторжением России. Государство получит пушки, боеприпасы, ракеты, а также средства ПВО и противотанковое оборудование.