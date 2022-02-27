НАТО усиливает военную поддержку Украины

НАТО усиливает военную помощь Украине / facebook.com/GeneralStaff.ua

Страны НАТО усиливают помощь для Украины. Союзники направили или одобрили военную помощь, такую как пушки, боеприпасы и ракеты, включая средства противовоздушной обороны и противотанкового оборудования, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Италия готовит финансовую поддержку, а Испания – гуманитарную помощь. Турция углубляет оборонные связи с нашими украинскими партнерами. НАТО уже много лет поддерживает, чтобы украинцы могли себя защитить. Мы будем продолжать это делать и призвать других сделать то же самое", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что федеративная республика Германия приняла решение одобрить поставку странами-партнёрами оружия немецкого производства в Украину.

Напомним, ранее в Украину прибыла помощь из Польши - колонна с боеприпасами для борьбы с российским агрессором.

Читайте также: