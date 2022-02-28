Япония поддерживает Украину / УНИАН

Япония выделит Украине $100 млн для помощи в отражении в российской агрессии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел переговоры с Премьер-министром Японии @ Кисида230. Поблагодарил за мощную подпитку в условиях агрессии. Япония выделяет $100 млн до уже снятой суммы до $100 млн. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это! Действительно глобальная антивоенная коалиция в действии", - написал глава государства в Twitter.

Также Япония ввела персональныпе санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Отметим, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

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В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.