Помощь на полмиллиарда евро: ЕС вооружит Украину истребителями и даст оружие

ЕС пообещал Украине боевые самолеты / wikipedia.org

Европейский Союз принял решение о поставках в Украину боевых самолетов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС поставит Украине боевые самолеты, а также вооружение и другие материалы на 500 млн евро.

Европейский чиновник пояснил, что соответствующее решение приняли главы МИД ЕС.

"Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн евро", - сказал Боррель.

По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.

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"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", - уточнил глава дипломатии ЕС.

Боррель также добавил, что принято решение о заморозке около половины финансовых резервов путинской России.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.