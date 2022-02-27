Помощь на полмиллиарда евро: ЕС вооружит Украину истребителями и даст оружие

ЕС поставит Украине боевые самолеты, а также вооружение и другие материалы на 500 млн евро.
Европейский Союз принял решение о поставках в Украину боевых самолетов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, ЕС поставит Украине боевые самолеты, а также вооружение и другие материалы на 500 млн евро.
Европейский чиновник пояснил, что соответствующее решение приняли главы МИД ЕС.
"Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн евро", - сказал Боррель.
По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.
"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", - уточнил глава дипломатии ЕС.
Боррель также добавил, что принято решение о заморозке около половины финансовых резервов путинской России.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.