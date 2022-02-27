ЕС поддержит Украину летальным оружием

Евросоюз поддерживает Украину / УНИАН

Евросоюз профинансирует приобретение и доставку оружия для Украины, чтобы помочь ей давать отпор российской армии.

Как пишет Европейская правда, со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, это будет первым подобным случаем для ЕС.

"Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению страну. Мы также усиливаем санкции против Кремля", - отметила она.

В свою очередь, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.

Напомним, Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Локации высадки десанта – Киевское и Житомирское направления.

Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.

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