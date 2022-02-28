Под Киевом 70 "кадыровцев" сгорели заживо, остальные - убежали из Украины

Разгомленная колонна "кадыровцев" / скриншот

Болгарский медиаэксперт и медиаинвестор Христо Грозев сообщил, что армия Рамзанова Кадырова, которая прибыла в Украину на помощь российским захватчикам, понесла огромные потери.

Некоторые из так называемых "кадыровцев" сгорели заживо после единственного удара беспилотником Bayraktar.

"Я получаю сообщения от чеченских источников, что после огромных потерь личной "армии" Кадырова 70 из них, как сообщается, сгорели заживо после единственного удара Байрактара. Большая часть остальных вернулась через границу", – говорится в сообщении.

Ранее Главред писал, что украинская армия разгромила под Гостомелем возле Киева подразделение так называемых "кадыровцев" – элитный чеченский спецназ Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.

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В Киеве разведчики разбили диверсантов-кадыровцев, которые ездили в машине скорой помощи.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как работает беспилотник Bayraktar. Он опубликовал видео, на кадрах которого видно, как БПЛА наносит удар по российскому агрессору в Чернобаевке Херсонской области.

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