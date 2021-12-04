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Турция продаст Украине еще больше 20 дронов Bayraktar - Bloomberg

4 декабря 2021, 12:20
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Представители Baykar и турецкого правительства отказались комментировать количество проданных на сегодняшний день дронов Украине.

Bayraktar, байрактар
Турция продаст Украине дроны Bayraktar / armyinform.com.ua

Турция продала Украине значительно больше беспилотников Байрактар, чем сообщали официальные источники, и в ближайшее время будут заключены новые контракты.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников в правительстве Турции и руководстве производителя оружия Baykar, Украина получит по меньшей мере 24 беспилотных летательных аппарата. Их транспортируют в страну в ближайшее время.

"Беспилотники Bayraktar TB2, впервые выпущенные в октябре для уничтожения мобильной артиллерии на Донбассе, являются ценным предметом в многообещающих отношениях, которые сделали Турцию одним из самых важных спонсоров Киева", - пишет издание.

Представители Baykar и турецкого правительства отказались комментировать количество проданных на сегодняшний день дронов Украине.

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Применение Украиной БПЛА Bayraktar на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября сообщил о том, что ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

Франция и Германия сделали заявление об обеспокоенности событиями на Донбассе в связи с усилением интенсивности боевых действий, а также использованием ВСУ беспилотника Bayraktar. Они призвали стороны конфликта к стабилизации ситуации и сказали, что работа по урегулированию конфронтации в рамках нормандского формата продолжается.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar размещены не только на Донбассе, но и в северных и южных регионах страны. Украина готова применять БПЛА в любое время суток и в боевых условиях.

viber
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