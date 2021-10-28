БПЛА Bayraktar – не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины: в ВСУ предупредили об ударе

Украина готова к применению беспилотников Bayraktar в любое время суток - Наев / УНИАН

Ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar уже полгода как находятся на балансе Вооруженных сил Украины и задействованы в боевом дежурстве. Они показали свою эффективность при разведке и патрулируют не только Донбасс, но и южные с северными направлениями. Украинские войска готовы действовать при помощи БПЛА в любое время суток, в том числе и для боевого применения. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

В интервью BBC Украина он рассказал о том, что беспилотники Bayraktar появились на балансе ВСУ еще весной текущего года, когда произошло усиление военных подразделений РФ. При их применении проводились разведки и тренировки.Читайте такжеЛучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на Москву

"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России. Проводили разведку и тренировки", - сказал Наев.

По словам военного, БПЛА уже продемонстрировали свою эффективность в ходе разведывательных мероприятий, передавая важную информацию о противнике. Патрулирование проводится на только на Донбассе, но и в южных и северных областях. Украина готова применять Bayraktar в любое время суток – как для разведки, так и в боевых условиях.

"Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи Bayraktar готовы к разведке днем ​​и ночью, а также боевому применению - также днем ​​и ночью", - подчеркнул Максим Наев.

Применения БПЛА Bayraktar на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября заявил о том, что российские гибридные войска "ДНР" обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта гранитное. В ответ украинские военные вынуждены были поднять в воздух беспилотник Bayraktar, в результате чего были уничтожена вражеская пушка.Читайте такжеВозвращение Донбасса в Украину "военным путем": в России разразились угрозой в адрес Киева

В ВСУ подтвердили информации и рассказали детали, согласно которым, по данным Генштаба, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российских незаконных вооруженных формирований осуществила обстрелы позиций украинских войск в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения, один из них погиб. Украина вынужденно применила БПЛА Bayraktar ТВ2 на Донбассе по приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.