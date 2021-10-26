Впервые в истории: Украина применила турецкий Bayraktar в бою и остановила обстрел Гранитного

Bayraktar остановил обстрел Гранитного/ Государственный НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники

Украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar. Оружие было направлено в сторону оккупировавших районы Донбасса боевиков и российских войск.

Приказ поднять турецкий боевой дрон отдал главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный. Таким образом украинские бойцы дали ответ на обстрелы позиций украинских военных и села Гранитное в Донецкой области, в частности.

"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, информация о "боевом крещении" Bayraktar поступила и от волонтера Романа Доника.

"Для сохранения жизни воинов и гражданского населения, поднят БПЛА "Байрактар", была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка. В эту минуту. Расчеты других скрылись. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу. Доверяйте ВСУ", - написал активист и также подтвердил данные ВСУ об ответе на артиллерийские обстрелы позиций военнослужащих операции Объединенных сил на Донбассе и села Гранитное в Донецкой области.

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По словам Доника, Гранитное обстреливалось с максимально возможной дальности - более 15 километром. Таким образом обнаружить батарею ООС было невозможно.

Отметим, в результате обстрела Гранитного во вторник, 26 октября, с 14:25 до 15:15 было ранено двое военных. Еще один - погиб. Еще в начале обстрела ОБСЕ выдвинуло требование прекратить огонь, а также направило соответствующую ноту дипломатичными каналами. Однако боевики на это не реагировали. Обстрел прекратился только после применения Bayraktar.

В чем особенность дрона Bayraktar TB2

Беспилотник обладает большой продолжительностью полета и может находиться в воздухе в течение суток и 34 минут. Также, благодаря современным программным обеспечением, системой управления и несколькими камерами, он способен оперативно выявлять цель.