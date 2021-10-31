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Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Франции с ФРГ: нардеп объяснил, почему ВСУ нанесли контрудар

31 октября 2021, 05:28
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У "ЛДНР" нет вооружений, которые могли бы противостоять турецким беспилотникам Bayraktar, считает Василий Мокан.

Байрактар
Россия прицельно обстреливает позиции ВСУ на Донбассе – Украина не может не отвечать, - нардеп / АрмияИнформ

Россия ведет прицельный обстрел позиций украинских войск на Донбассе. Украина гораздо больше обеспокоена ситуацией, чем Германия и Франция, поэтому применение ВСУ беспилотников Bayraktar вполне справедливо. Контрудар стал неожиданностью для незаконных вооруженных формирований, поскольку у них нет ПВО, а Москва на официальном уровне не может туда поставлять такие системы. Об этом заявил депутат от фракции Слуга народа Василий Мокан.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Киев обеспокоен в большей степени ситуацией на Донбассе, чем Франция и Германия, поскольку российские гибридные войска ведут прицельный обстрел позиций ВСУ. И не отвечать на подобные обстрелы украинское государство не может.Читайте такжеBayraktar на Донбассе – это защита Украины: Зеленский предупредил о новых контрударах ВСУ

"Наше государство еще больше обеспокоено, чем наши коллеги – Франция и Германия, – поскольку страна-агрессор, страна-оккупант ведет даже не провокационный, а прицельный обстрел украинских позиций, и не отвечать на такие обстрелы мы не можем", - отметил Мокан.

По его словам, приказ применить Bayraktar на Донбассе важен не только с позиции удара по силам противника, но и с символической точки зрения, поскольку у боевиков нет своих систем противовоздушной обороны, а Россия формально не может поставлять ПВО в ОРДЛО.

"Здесь есть два важных момента. Во-первых, я поддерживаю такой шаг и такой приказ, потому что это действительно было "холодным" душем для незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО. Он связан не столько с тем, что это было для них неожиданностью... но и с той точкой зрения, что на самом деле в незаконных вооруженных формированиях ОРДЛО нет оружия, которое могло бы противостоять турецким беспилотникам. У России есть средства противовоздушного оружия, которые могут этому противостоять, но они не имеют права их на территорию ОРДЛО официально поставлять", - сказал парламентарий.

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Также он добавил, что Украина справедливо применила БПЛА Bayraktar, который является хорошим видом оборонительного и разведывательного вооружения. Беспилотник был задействован не только на Донбассе, но и на северных границах страны, когда фиксировалась концентрация войск на границах с республикой Беларусь.Читайте такжеУдар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФ

"Украина вполне справедливо применила турецкий беспилотник. Это очень хороший вид даже не наступательного вооружения, а оборонного, разведывательного. "Байрактары" выполняют и разведывательную функцию, в частности, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в том числе применялись на северных границах, когда было накопление войск на границе с Беларусью", - подчеркнул Василий Мокан.

Применение Украиной БПЛА Bayraktar на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября сообщил о том, что ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

Франция и Германия сделали заявление об обеспокоенности событиями на Донбассе в связи с усилением интенсивности боевых действий, а также использованием ВСУ беспилотника Bayraktar. Они призвали стороны конфликта к стабилизации ситуации и сказали, что работа по урегулированию конфронтации в рамках нормандского формата продолжается.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar размещены не только на Донбассе, но и в северных и южных регионах страны. Украина готова применять БПЛА в любое время суток и в боевых условиях.

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