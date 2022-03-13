Раненых оккупантов везут в Беларусь, больницы забиты, крови не хватает - Генштаб

В связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения / Фото Reuters

Сегодня, 13 марта 2022 года - восемнадцатые сутки войны России против Украины.

Как сообщили в Генштабе, российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд.

"В нарушение требований Международного гуманитарного права враг продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины", - говорится в сообщении.

При этом морально-психологическое состояние войск противника продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.

На территории Беларуси в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ.

"Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы, накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения", - сообщили в Генштабе.

В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, планируется привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника. В частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА", - резюмировали в Генштабе.

Как сообщал Главред, российские оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворивского района Львовской области. По предварительным данным, было выпущено 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается.

Другие новости: