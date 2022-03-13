Враг совершил авиаудар по Яворовскому полигону на Львовщине

Было выпущено 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается.
Российские оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворивского района Львовской области.
По предварительным данным, было выпущено 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается, сообщили во Львовской областной военной администраци.
"Оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет", - говорится в сообщении.
Мэр Львова Андрей Садовой пообещал сообщить подробности позже и призвал не публиковать фото и видео с мест обстрелов.
Советник главы МВД Вадим Денисенко во время телемарафона заявил, что ударом по Яворовскому полигону россияне пытаются показать, что нет никакой спокойной и безопасной точки в Украине.
Как сообщал Главред, ночью в воскресенье, 13 марта, во Львове раздались сильные взрывы. Это произошло во время общеукраинской тревоги, которую объявили примерно в 03:30.
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