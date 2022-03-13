Впервые с начала войны во Львове прозвучали взрывы

Во Львове прозвучали взрывы / 24 канал

Ночью в воскресенье, 13 марта, во Львове раздались сильные взрывы. Это произошло во время общеукраинской тревоги, которую объявили примерно в 03:30.

Сегодня - восемнадцатый день войны в Украине. Впервые с начала вторжения России взрывы прозвучали во Львове.

Местные жители говорят, что видно зарево. Взрывы очень громкие, они прогремели около 10 раз.

"Окна трещали, люстры дрожали", - говорят очевидцы.

Во Львове, как и на многих других территориях Украины, несколько часов была объявлена воздушная тревога.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил, что в 06:35 воздушная тревога миновала.

Он уточнил, что во Львовской области около 05:30 в Яворовском районе были слышны взрывы. По информации от военных, работала система ПВО по ракетам российской федерации.

Как сообщал Главред, 11 марта российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по аэропорту в Ивано-Франковске. Последствия попадания снарядов довольно тяжелые. Врагу удалось нанести значительный ущерб.

"Инфраструктура аэропорта практически разрушена", – рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Из-за обстрелов оккупантов он попросил жителей, которые живут возле аэропорта, переехать в более безопасное место.

Другие новости: