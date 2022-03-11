Оккупанты уничтожили ракетным обстрелом аэропорт в Ивано-Франковске

Обстрел аэропорта / скриншот

По аэропорту в Ивано-Франковске российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар. Как сообщается, последствия попадания снарядов довольно тяжелые.

"Сегодня утром российские оккупанты совершили ракетный обстрел аэропорта в Ивано-Франковске. Это было уже второе попадание в этот объект", - говорится в сообщении versii.if.

Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, врагу удалось нанести значительный ущерб.

"Инфраструктура аэропорта практически разрушена",– сообщил он.

Из-за обстрелов оккупантов он попросил жителей, которые живут возле аэропорта, переехать в более безопасное место.

Как сообщал Главред, 11 марта в Днепре и Луцке прогремели первые взрывы с начала вторжения России в Украину. Города подверглись авиаудару.

Взрывы были слышны даже в жилых районах городов.

Так, по предварительной информации, в Днепре оккупанты нанесли удар по заводу Петровского.

В Луцке, судя по сообщениям в Сети, враг нанес ракетный удар по аэродрому или заводу "Мотор".

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