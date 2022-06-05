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Рашисты отказываются умирать в Украине: массово бегут с поля боя

5 июня 2022, 12:31

Российские оккупанты массово пытаются избегать прямых боевых столкновений с защитниками Украины.

Солдат, дезертир
/ finam.info

Российские военные массово стараются избегать прямых боевых столкновений и дезертировать, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Российские оккупанты массово пытаются избегать прямых боевых столкновений с защитниками Украины", - говорится в сообщении в Facebook.

"Несмотря на угрозы о привлечении к уголовной ответственности, заградительные отряды из так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "особистов" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины", - утверждается в сообщении.

"Командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-оккупанта скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияны" (Белгородская область) и насильно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен защитникам Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Краснодаре 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.

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