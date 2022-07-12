Киев не пал, а Украину не удалось включить в состав РФ: у Байдена заявили о провале стратегии Путина

Путина ждут новые неудачи из-за мужества народа Украины - Белый дом / Коллаж Посольство США в Украине, УНИАН

Войскам РФ не удалось достичь стратегических целей на войне против Украины, которые заключались в захвате Киева и "включении" украинского государства в состав России. Киев, Харьков, Одесса, а также ключевые города и большая часть страны остается под контролем украинских властей. ВСУ мужественно защищают свое государство при поддержке США и других западных стран-партнеров. Оккупантам удалось продвинуться на востоке страны, однако Москве пришлось заплатить высокую цену. Об этом заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"Россия уже существенно не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. Ее стратегическая цель была взять столицу Киев, чтобы покончить с Украиной как страной, устранить украинскую идентичность и включить Украину в состав России. В этом они потерпели неудачу", - рассказал он в ходе своего брифинга.

Читайте такжеВойска РФ готовятся наступать на Донетчину: планы Путина остановит только армия Украины – ГайдайТакже чиновник добавил, что Киев, Харьков, Одесса и другие основные города Украины продолжают держаться. Руководство украинского государства продолжает контролировать большую часть страны, которую мужественно и эффективно защищают силы обороны Украины при поддержке Запада.

По его словам, народ Украины показывает мужество, поэтому Путина ожидают и другие неудачи.

"Так что, если вы сделаете шаг назад и посмотрите на траекторию этого конфликта, на то, что Путин намеревался сделать, то он не смог этого сделать. Он продолжит терпеть неудачу в достижении конечных целей из-за мужества украинского народа", - отметил Салливан.

При этом он признал, что российским войскам удалось достичь продвижения на востоке Украины, однако, по как утверждает советник Байдена, Москва заплатила за это высокую цену по причине действий ВСУ и западных санционных мер.

Также Джейк Салливан подчеркнул, что США практически ежедневно ведут диалог с Украиной по вопросам сдерживания России и возврата временно оккупированных украинских территорий. Цель Соединенных Штатов – сильнейшее положение Киева как на поле поя, так и на дипломатическом фронте.

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Война России против Украины

Министр обороны Алексей Резников 10 июля объявил о том, что президент Владимир Зеленский дал приказ провести операцию по деоккупации южных регионов Украины. По словам главы Минобороны, украинские войска накапливают силы и оружие с Запада, чтобы реализовать данную цель.

Президент Владимир Зеленский 11 июля сказал, что задача ВСУ – освобождение всех территорий, которые находятся под временной оккупацией РФ. Как полагает гарант, достижение подобное задачи является главным приоритетом каждого украинца.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что Украина может освободить все свои земли. Однако для этого Киев должен получить достаточное количество тяжелых вооружений. Как прогнозирует чиновник, войска России могут оккупировать Донбасс, однако после того, как ВСУ начнут контрнаступательную операцию, глава страны-агрессора Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию.

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