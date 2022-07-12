Войска РФ готовятся наступать на Донетчину: планы Путина остановит только армия Украины – Гайдай

Переговоры с РФ приведут к перегруппировке ее войск и не остановят Путина - Гайдай / Коллаж УНИАН, Суспільне

Оккупационные войска России готовят свои резервы с целью начала наступления в Донецкой области. Скорее всего, они пойдут в атаку в направлении Славянска и Бахмута. Никакие договоренности с российским президентом Владимиром Путиным не сработают. Планы главы Кремля могут остановить только Вооруженные силы Украины. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Уже видим, что они накапливают резервы для того, чтобы пустить их в наступление в Донецкой области. Это будет несколько направлений – одно из них, действительно, Славянск, второе – Бахмут. Бахмут уже обстреливается очень мощно. Как и Славянск", - рассказал он в интервью Левому Берегу.

Читайте также"Другого сценария нет": эксперт рассказал, чего ждать от РФ после возможного захвата ДонбассаПо мнению чиновника, с руководителем РФ договориться невозможно. Если Россия возьмут паузу, ситуация будет использована для перегруппировки военных подразделений. Но уже спустя определенное время война будет продолжена. Сейчас остановить Путина можно только усилиями украинской армии.

"На самом деле Путин остановится только там, где его остановят. Никакие переговоры, никакие договоренности с Путиным работать не будут. Он может на время взять паузу, сделать переформатирование, передислокацию, но через некоторое время он все равно продолжит эту войну. Поэтому его надо останавливать здесь", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Ситуация на Донбассе

Военный эксперт Петр Черник заявил, что успешные удары ВСУ по складам российских оккупантов осложняет реализацию их планов, однако ситуация остается сложной. По его словам, захватчикам РФ понадобится несколько дней на перестройку логистики, после чего начнется новая волна битвы за Донбасс.

По данным разведки Великобритании, следующей целью войск РФ станет трасса, которая соединяет Донецк с Харьковом. Вдоль оси главной дороги Е40 противник ведет обстрелы с оккупированного Изюма. Получение контроля над этой трассой враг может использовать для продвижения в Донецкой области.

Также в британской разведке уточнили, что российские войска проводили обстрелы северного сектора Донбасса. Однако оккупантам не удалось достигнуть серьезного продвижения.

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