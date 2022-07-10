Важный объект, чтобы продвинуться на Донбассе: разведка Британии назвала следующую цель войск РФ

Разведка Британии назвала следующую цель войск РФ для продвижения на Донбассе/ Reuters, sprotyv.info

Разведка Великобритании сообщила, что РФ для дальнейшего продвижения через Донецкую область может попытаться захватить трассу, которая соединяет Донецк с Харьковом.

Сейчас оккупанты ведут обстрелы из захваченного ими города Изюм на Харьковщине вдоль оси главной дороги E40. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Обстрелы из Изюма (военные РФ стреляют оттуда по Славянскому району Донетчины – ред.) продолжаются вдоль оси главной дороги E40. Контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом, вероятно, будет важным объектом для России в ее попытках продвинуться через Донецкую область", – отмечается в сообщении.

Также в британской разведке сообщили, что войска России скорее всего добились еще нескольких небольших территориальных успехов в районе Попасной на Луганщине.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили по Донетчине из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате в городе Часов Яр была разрушена многоэтажка, а под ее завалами оказались минимум три десятка человек, среди которых 9-летний ребенок.

Напомним, к оккупантам на Донбассе подвезли очередную порцию "хлопка". В ночь на воскресенье, 10 июля, произошли взрывы сразу в восьми оккупированных россиянами городах.

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