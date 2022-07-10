Удар из "Ураганов" по Донетчине: оккупанты уничтожили дом, под завалами 34 человека, есть погибшие

Оккупанты уничтожили многоэтажку в городе Часов Яр, под завалами 34 человека, есть погибшие/ Донецкая ОВА

Российские оккупанты ударили по Донетчине из реактивных систем залпового огня "Ураган". Вследствие этого в городе Часов Яр была разрушена многоэтажка, а под ее завалами оказались минимум три десятка человек, среди которых 9-летний ребенок.

Атака на город произошла вечером накануне, 9 июля. О последствиях удара рассказал утром 10 июля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Уже несколько погибших достали из-под завалов. Сейчас продолжается разбор заваленного дома – на месте работают спасатели.

"По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яре, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов". В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели пытаются спасти тех, кто оказался под завалами", – отметил Кириленко.

Он сообщил, что, по словам местных жителей, под завалами вероятнее всего находятся по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.

На поверхность по состоянию на утро 10 июля уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых. Также спасатели установили контакт с двумя людьми, которым удалось выжить после обвала дома и которые до сих пор находятся под завалами. Их пытаются достать.

Спасательная операция продолжается.

Напомним, бойцы ВСУ метко ударили по скоплению оккупантов на юге из артиллерии. Захватчики после точных ударов украинских военных не досчитались 18 различных единиц техники и более полусотни человек личного состава.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют частично или полностью аннексировать Харьковскую область. Они не собираются ограничиваться Донбассом и югом Украины.

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