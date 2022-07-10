Арестович описал главные задачи Украины в войне / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что история обрекла Украину в войне с Россиией на суперсубъектность. Об этом он сообщил во время интервью с общественником и бойцом ВСУ Евгением Карасем.

"Субъектность – это не только путь к лучшей жизни, лучшие дороги, компьютеры, социальная жизнь. Субъектность – это кровавая драка, которая накладывается на экономические трудности, и угроза от России никуда не делась. Это борьба за перестройку экономики и структурные изменения в экономике. Вот что нас ждет, народ этого не понимает. Это опять-таки три главных задачи: вернуть государство государству, вернуть государство народу и вернуть народу историю. А мы, как всегда, начали решать в обратном направлении, поскольку война заставила повернуть нас к тому, что народ вернул историю, но государство к государству не вернется, государство не управляет государством, а потом государство народу", – сказал Арестович.

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Напомним, ранее аналитики Американского института изучения войны сообщили, что российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление.

До того Алексей Арестович рассказал о том, что за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами.

Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.

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