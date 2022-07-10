УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Арестович описал главные задачи Украины в войне

10 июля 2022, 09:08

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил - он считает, что всемирная история начала XXI века обрекла Украину на суперсубъектность.

Арестович, ракета
Арестович описал главные задачи Украины в войне / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что история обрекла Украину в войне с Россиией на суперсубъектность. Об этом он сообщил во время интервью с общественником и бойцом ВСУ Евгением Карасем.

"Субъектность – это не только путь к лучшей жизни, лучшие дороги, компьютеры, социальная жизнь. Субъектность – это кровавая драка, которая накладывается на экономические трудности, и угроза от России никуда не делась. Это борьба за перестройку экономики и структурные изменения в экономике. Вот что нас ждет, народ этого не понимает. Это опять-таки три главных задачи: вернуть государство государству, вернуть государство народу и вернуть народу историю. А мы, как всегда, начали решать в обратном направлении, поскольку война заставила повернуть нас к тому, что народ вернул историю, но государство к государству не вернется, государство не управляет государством, а потом государство народу", – сказал Арестович.

Читайте такжеКогда заглохнет наступление: Арестович дал прогноз после новых угроз Путина

Напомним, ранее аналитики Американского института изучения войны сообщили, что российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление.

До того Алексей Арестович рассказал о том, что за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами.

Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Евгений Карась Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:03

День рыбака 2022 – поздравления с огоньком, картинки и открытки любителям и профессионалам

09:45

Удар из "Ураганов" по Донетчине: оккупанты уничтожили дом, под завалами 34 человека, есть погибшиеФото

09:42

Солист Maneskin обругал Путина прямо со сцены на концерте

09:08

Арестович описал главные задачи Украины в войнеВидео

09:04

ВСУ сорвали вражескую разведку боем под Славянском: в Генштабе рассказали, что происходит на фронтеВидео

Реклама
08:58

Вещи которые нельзя покупать б/у: 6 главных секретовВидео

08:52

Парадокс Бориса Джонсона: что изменит для Украины отставка британского премьерамнение

08:48

Гороскоп на сегодня 10 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – потери, Рыбам – знак высших силВидео

08:42

Один выстрел - три русских танка: журналист Бутусов показал зрелищный бой ВСУВидео

08:18

Уничтожено 4 склада, 2 "Мста-Б", техника и полсотни солдат: ВСУ проредили ряды оккупантов на югеВидео

07:39

РФ бросит силы на полную или частичную аннексию Харьковщины – ISWВидео

06:07

Российские войска сломя голову будут убегать: когда Украина вернет Крым и ДонбассмнениеВидео

04:41

Как не потеть, если нет дезодоранта: важные советы в адскую жару

03:20

Невероятно вкусное варенье на зиму из 3 самых полезных ягод лета: быстрый рецептВидео

03:15

Черный рынок "пробивает потолок": доллар резко взлетел вверхВидео

02:40

Северная группировка РФ уже активизировала работу: Тука о возможном вторжении Беларуси в УкраинуВидео

02:02

Мастера выпечки кладут в духовку кирпич и соль: что это дает

01:35

"Нужно уничтожить всего 3 логистических пути": эксперт объяснил сценарий и сроки освобождения КрымаВидео

00:51

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:08

Военный эксперт рассказал, почему наступление россиян вскоре захлеснетесяВидео

Реклама
09 июля, суббота
23:54

Артист "Сватов" заговорил о нападении России на Украину: чуда не случилось

23:23

Обычная ротация: Зеленский признался, почему "полетели головы" пяти послов

22:51

"Не вешать нос, гардемарины": Харатьян проведал российских солдат, убивающих украинцев

22:50

От засухи до "потопа": украинцам дали экстремальный прогноз и назвали срокиВидео

22:41

"Есть два варианта": в Минобороны поведали, как гарантировать безопасность в Черном море

22:30

Оккупанты ударили в тыл и нарвались на мощную ответку: ВСУ наваляли диверсантам РФВидео

21:58

Самый вкусный и простой пирог из слоеного теста на скорую руку: очень быстрый рецептВидео

21:58

ВСУ мощно ударили по оккупантам на Луганщине: уничтожена колонна техники РФВидео

21:37

Украине не подходит система ПРО Железный купол: Резников назвал причинуВидео

21:10

Набирают солдат на войну: Россия коварно проводит "тихую мобилизацию" - СНБОВидео

20:59

"Прошили" борт: в Севастополь доставили подбитый ВСУ у Змеиного катер РФВидео

20:44

Четыре HIMARS уничтожают больше врагов, чем обычные пушки - РезниковВидео

20:41

"Прилеты" в пригороде: в Кривом Роге раздаются мощные взрывыВидео

20:02

Тука рассказал, изменилась ли у России стратегия войны после 24 февраляВидео

19:58

Вице-президент Федерации фигурного катания зашкварился выступлением на шоу жены Пескова

19:57

ВСУ подходят: жителей Херсонщины призвали подготовить укрытия, чтобы пережить бои с оккупантамиВидео

19:36

Германия придумала, как ускорить поставки зениток Gepard в Украину - Spiegel

19:21

Штурм РФ нарвался на плотный огонь ВСУ: оккупанты отступили с потерямиВидео

19:20

"Не выходит шутить": Полякова и Ефросинина признались, почему не переходят на украинский языкВидео

19:10

Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарствоВидео

Реклама
19:02

Ядерный пшик Путина: почему может оказаться, что у России нет второго ядерного потенциала мирамнение

18:30

Генерал рассказал, когда Украина может нанести удар по Крымскому мостуВидео

18:27

В ФРГ дали тревожный прогноз: война в Украине может затянуться надолгоВидео

18:09

Мельника уволили с должности посла Украины в Германии

17:57

Выжигает позиции врага: в ВСУ рассказали, как HIMARS разносят арсеналы РФ на фронтеВидео

17:47

Движется в сторону украинской границы: в Беларуси заметили технику РФ с флагом СССРВидео

17:32

США дадут Украине $368 миллионов из-за войны с РФ: на что пойдет помощьВидео

17:24

Взрывы в Мариуполе: оккупанты подорвались на взрывчатке, которую установили ВСУ, есть погибшиеВидео

16:59

ВСУ уничтожили две вражеские ДРГ на Донбассе: убиты 13 оккупантов, есть пленныеВидео

16:56

"Чуть столб лабутенами не снесла": Волочкова растянулась в пьяном шпагате

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять