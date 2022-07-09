Арестович объяснил, почему оккупанты взяли "оперативную паузу" в войне против Украины / скриншот

Российские оккупанты взяли "оперативную паузу" в войне против Украины. Несмотря на соответствующие заявления, враг продолжает наступление и штурм, но действительно нуждается в немного большем времени.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE заявил, что оккупантам сейчас понадобится гораздо больше времени.

Советник главы Офиса Президента отметил, что "оперативная пауза" произошла по двум причинам.

Речь идет о необходимости врагом достроить систему управления тыловыми запасами. Также у оккупантов есть необходимость перегруппировать свои войска и восстановиться после тяжелых боев за тот же Северодонецк и Лисичанск. Кроме того, российские бойцы прощупывают украинскую оборону, а не рвутся в бой.

Читайте такжеРоссия объявила "оперативную паузу" в боях в УкраинеВ то же время, следует понимать, что тактические действия российские захватчики продолжают вести. Но, подчеркнул Алексей Арестович, ВСУ удалось оккупантов изрядно просадить. В частности, в той зоне, где российские бойцы планировали идти в наступление.

Вторая причина – успешная работа украинских военных. Они не только активно уничтожают склады с вражескими боеприпасами, но и бьют по самым российским бойцам на временно оккупированных территориях. И помогает в этом, конечно, оружие с Запада.

Ранее аналитики Американского института изучения войны сообщили, что российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление.

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