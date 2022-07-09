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РФ готовится к более масштабному наступлению, "оперативную паузу" использует как прикрытие – ISW

9 июля 2022, 08:07

Захватчики, несмотря на объявленную ими "паузу", всё равно проводят ограниченные наступательные действия – они боятся, что ВСУ перехватит инициативу.

российские военные
РФ готовится к масштабному контрнаступлению/ Reuters

Российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление.

При этом захватчики боятся, чтобы Вооруженные силы Украины не успели перехватить инициативу на поле боя, пока в российской армии продолжается объявленная Россией так называемая "оперативная пауза". Поэтому оккупанты продолжают проводить ограниченные наступательные действия. Об этом сообщили аналитики Американского института изучения войны (ISW).

Как считают аналитики, российские войска могут двинуться в еще большее наступление, как только решат, что уже достаточно к нему подготовились.

"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовился к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас", – говорится в сообщении.

При этом выход из "оперативной паузы" может быть не резким, а постепенным и не сразу заметным.

Основная задумка россиян – сделать "оперативную паузу" незаметной, создать такую видимость, будто ее вообще нет. Или же она может быть слишком короткой, чтобы не дать возможности ВСУ перехватить инициативу, отмечают в Институте изучения войны.

Ранее сообщалось, что в Кременной Луганской области российские военные расстреливают мирных жителей посреди улицы. В поисках проукраинских людей им помогают местные коллаборанты.

Напомним, в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Они произошли около 05:30 утра в субботу, 9 июля. Над городом дым.

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