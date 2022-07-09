В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Местные власти призвали людей не публиковать фото и видео последствий взрывов.
В Николаеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Они состоялись около 05: 30 утра
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич на своей странице в Telegram, призвав ожидать официального сообщения о причинах взрывов.
"В городе раздаются взрывы. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех не покидать укрытия. Не публикуйте в соцсетях фото последствий обстрелов до того, как появится официальная информация", – написал мэр города.
Воздушную тревогу объявили в 05:08, а отменили в 05:58. Пока официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.
Напомним, в предыдущий раз Николаев обстреляли ракетами 5 июля. После одного из "прилетов" в городе вспыхнул сильный пожар.
Ранее сообщалось, что в течение суток 6 июля Вооруженные Силы Украины уничтожили четыре военных склада на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. Также враг потерял много живой силы и техники.
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