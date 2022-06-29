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Появилось жуткое видео ракетного удара по дому в Николаеве

29 июня 2022, 21:54

Как известно, утром российские оккупанты выпустили по Николаеву и области не менее 10 ракет.

Николаев, ракетный удар Николаев
Ракетный удар Николаев / НикВести

Утром, 29 июня, российские войска попали ракетой в жилой дом в Николаеве, забрав жизни 5 человек.

Местное издание Ник-Вести опубликовало видео момента этого ракетного удара.

Как известно, утром российские оккупанты выпустили по Николаеву и области не менее 10 ракет.

Пуски происходили в течение получаса. Одна из российских ракет попала прямо в жилой дом, что также подтверждает опубликованное видео.

В результате ракетного удара пять человек погибли и еще пять - получили ранения.

Война в Украине

Как сообщал Главред, утром 28 июня Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, по Николаеву утром было выпущено 11 ракет, часть из них сбили.

Напомним, Россия за два дня, 25 и 26 июня, выпустила по Украине от 60 до 80 дальнобойных ракет. Общая стоимость этого количества ракет составляет от 150 до 220 миллионов долларов, пишет Forbes.

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