РФ использовала против Украины ракет на $200 миллионов только за 2 дня – СМИ/ УНИАН, Полтавская ОВА

Россия за два дня, 25 и 26 июня, выпустила по Украине от 60 до 80 дальнобойных ракет. Общая стоимость этого количества ракет составляет от 150 до 220 миллионов долларов.

До такой цифры дошли после подсчетов журналисты издания Forbes. Они отмечают, что российские оккупанты за выходные применили против Украины весь арсенал ракет, который у них был.

Так, захватчики обстреливали территорию нашего государства ракетами: "Точка-У", Х-22, "Оникс", "Искандер", "Калибр" и Х-101.

Больше всего ракет они выпустили по Житомирской области – около 30. Еще 20 захватчики запустили по Черниговской области.

Также вражескими ракетами были обстреляны:

Киевская,

Хмельницкая,

Львовская,

Днепропетровская области,

город Киев,

Николаев,

Харьков.

Напомним, российские оккупанты 27 июня ударили по торговому центру в Кременчуге на Полтавщине, где находилось около тысячи мирных жителей. Вследствие этого погибли 18 человек, 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще несколько десятков человек считают без вести пропавшими.

Читайте также: