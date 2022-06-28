"У этого сценария один режиссер": генерал рассказал, когда ВСУ взорвут Крымский мост

Когда взорвут Крымский мост - прогноз генерала / Фото УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Керченский мост рано или поздно станет целью Вооруженных сил Украины. Но когда это произойдет и насколько это целесообразно, будет решать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом заявил экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны генерал Сергей Кривонос.

По его словам, желание разрушить Крымский мост есть.

"Если висит ружье во время представления в театре, то оно рано или поздно должно выстрелить. Вопрос к нашему режиссеру – когда он должен выстрелить. Режиссер у нас один – Валерий Федорович Залужный. Он четко знает, когда этот мост нужно будет уничтожить и зачем уничтожить. Мы подождем от режиссера этой войны, когда мы это сделаем", - сказал Кривонос в интервью РБК-Украина.

Также генерал прокомментировал возможность освободить аннексированный Крым военным путем в обозримой перспективе.

"Возможно все. Мы не можем – мы должны его освободить. Но для этого сначала нужно остановить врага и отбросить его от наших границ. А в дальнейшем обсуждать наши наступательные возможности по Крыму. Вот тогда, возможно, и возникнет вопрос о мосте. Оставим ли мы щель, по которой побегут российские крысы на территорию Кубани? Или мы заставим их обороняться до последнего?", - сказал Кривонос.

При этом он добавил, что "крыса, загнанная в угол, будет грызться и биться значительно сильнее, чем когда у нее останется эта щель". Генерал не исключил, что возможно стоит оставить Крымский мост для того, чтобы у оккупантов была возможность сбежать с украинского полуострова домой в Россию.

Как сообщал Главред, генерал Сергей Кривонос также заявил, что пока что не стоит вопрос о быстром освобождении от оккупантов всей Херсонской области. Сначала ВСУ будут освобождать часть правобережной Херсонщины. Этот процесс не будет быстрым. Также ВСУ делают попытки выгнать захватчиков из Херсона.

Может ли Украина разрушить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Волонтер ВСУ, блогер и офицер Юрий Касьянов рассказал, что у Украины есть возможность нанести удар не только по Крымскому мосту, но и по Кремлю. По словам военного, украинские войска не идут на такие действия, чтобы российская пропаганда не использовала их в своих целях. Остается важным, чтобы все понимали, что Россия первая напала на Украину.

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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