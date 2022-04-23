Захлопнуть рашистов в ловушке: эксперт объяснил необходимость уничтожения Крымского моста

Крымский мост / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как подчеркнул он в интервью изданию Гордон, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

"И Россия не сможет перебрасывать подкрепление так оперативно, как она это делает. Это можно будет сделать морем, но море сейчас немножко уже не такое гостеприимное для россиян, как было раньше", – пояснил эксперт.

Жданов добавил, что Крымский мост нужно было уничтожить еще ранее. Он уверен, что когда это произойдет, то украинским защитникам будет легче надеяться на быструю деблокировку Мариуполя и на скорейшее освобождение южного фронта от оккупантов.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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