УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Спасла сотни бойцов: на фронте погибла 27-летняя военная медик

28 июня 2022, 10:02

Мария переходила из одной ротации в другую практически без отдыха. Говорила, что не сможет сидеть дома, потому что много товарищей погибло.

военный медик Мария Власюк
На Луганщине погибла 27-летняя военная медик Мария Власюк/ "Факты", ua.depositphotos.com

В Луганской области российские захватчики обстреляли из артиллерии машину, в которой ехала 27-летняя военная медик Мария Власюк. Девушка получила осколочные ранения, что и привело к смерти. Обстрел произошел как раз тогда, когда медик ехала за ранеными.

Мария погибла 24 мая, ее похоронили в родном селе на Ровенщине 29 мая. Историю военного медика рассказали "Факты".

Девушка была единственной дочерью в семье, имела трех братьев. Как рассказывает ее старший брат Иван Власюк, Мария с детства была очень активной. В школе всегда принимала участие в спортивных соревнованиях и занимала призовые места.

"Поскольку Маша единственная девочка, ее все обожали и называли волшебным цветком. Как ее можно было не любить?! Она невероятная .. Была. И вот эти слова в прошедшем времени – это боль, которая, кажется, никогда не утихнет", – говорит Иван.

Еще в подростковом возрасте девушка дважды попадала в ДТП. Однажды ее с двоюродной сестрой сбил скутер, в другой раз попала в аварию, когда была пассажиркой автомобиля, который ехал на Ровно. Оба раза обошлось лишь травмами.

После школы она училась на фельдшера лечебного дела в Ровенском базовом государственном медицинском колледже. После этого какое-то время работала медсестрой в кабинете компьютерной томографии в центральной городской больнице.

В 2016 году Мария ушла с работы и пошла служить в армию как медик. Говорила, что не может сидеть, сложа руки. Ведь она знала и общалась со многими бойцами, и очень болезненно воспринимала каждую весть об их ранении или гибели.

военный медик Мария Власюк
Мария Власюк служила в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде/ "Факты"

Девушка служила в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Как рассказывает ее подруга и также медик Елизавета Ковтун, с которой познакомились во время совместной службы в 80-й бригаде, у Марии были невероятно красивая улыбка и чувство юмора. Девушка была очень смелой. За время службы 20 раз прыгала с парашютом, а потом даже просилась прыгать за других.

"Для повышения квалификации Мария в августе 2019 года прошла военные курсы в Литве и стала еще и боевым медиком взвода. Начала делиться своими знаниями с другими. По ротациям, то Мария несла службу на Донетчине, Мариупольское направление. Семь месяцев без отдыха они с водителем скорой помощи забирали раненых, оказывали первую помощь и везли в госпитали", – рассказывает подруга девушки.

Елизавета говорит, что Мария не боялась смерти. Они с подругой иногда говорили на эту тему, ведь вокруг была война.

В апреле этого года президент Украины наградил Марию орденом "За мужество III степени". Однако узнала она об этом уже от знакомых, когда ее начали поздравлять. Сама она тогда была на фронте.

военный медик Мария Власюк
Мария Власюк с крестником Романом/ "Факты"

Когда произошло полномасштабное вторжение, Мария несла службу на Херсонщине, Николаевщине в составе 80-й бригады. После этого были Изюм, Харьков, а последнее место службы – Белогоровка на Луганщине. Медик спасла сотни собратьев.

"23 мая мы еще переписывались, я в который раз просила беречь себя. Мария жаловалась, что обстрелы сильные, рашисти лупят с чего видят... Утром 24 мая я увидела, что подруга была в сети шесть часов назад. Написала ей, но в течение нескольких часов ответа не получила. Это насторожило, потому что несмотря ни на что, Мария заходила в Телеграмм по несколько раз в день", – рассказывает подруга Елизавета.

Потом Елизавета уже от собратьев узнала, что авто Марии обстреляли оккупанты, когда медик ехала за ранеными. Она погибла на месте от осколочных ранений.

"Наша семья тяжело переживает потерю, мать почернела от горя. Маша у нас была одна, и мы не уберегли ее. Любим ее, горждимся и скорбим до неба...", – говорит брат Иван.

Напомним, российские оккупанты 27 июня ударили по торговому центру в Кременчуге на Полтавщине, где находилось около тысячи мирных жителей. Вследствие этого погибли 18 человек, 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще несколько десятков человек считают без вести пропавшими.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также:

война в Украине медики ВСУ вторжение России новости Луганской области
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:02

Спасла сотни бойцов: на фронте погибла 27-летняя военная медик

09:41

Какую прическу можно сделать в жару: 6 простых и быстрых вариантов на каждый день

09:37

Удар по Кременчугу: оккупанты сбросили на ТЦ 900 килограммов взрывчатки - МонастырскийВидео

09:36

Обстрел Николаева: пока люди спали, оккупанты выпустили по городу 11 ракетВидео

09:17

"У этого сценария один режиссер": генерал рассказал, когда ВСУ взорвут Крымский мостВидео

Реклама
08:50

День Конституции Украины 2022: дата праздника, будет ли выходной, поздравления и картинки

08:49

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2022: Львам – поездка, Скорпионам – козни недругов, Рыбам - долгиВидео

08:42

Как ВСУ будут освобождать Херсонщину: генерал раскрыл план и озвучил срокиВидео

08:37

Ракетный удар по Киеву: бетонная плита упала на талантливого юриста, его жена и дочь в больницеВидео

07:27

Оккупанты не смогли полностью отрезать Лисичанск и продвинуться к Славянску - ISWВидео

07:23

Россия всю историю бьется головой о европейскую стену. Но она - Азиямнение

06:49

Гороскоп на июль 2022 для Дев: дальние страны, проблемы с деньгами и любовный треугольникВидео

06:35

Ракетный удар по Кременчугу: число жертв возросло, ранены 59 человекВидео

05:50

Украинцев ждет "неделя адской жары": синоптик рассказал, когда врежет пеклоВидео

05:20

Самая вкусная кабачковая икра с пикантным вкусом: 2 супер простых пошаговых рецептаВидео

05:00

У ВСУ есть две задачи под Харьковом, войска РФ пытаются помешать их выполнению – экспертВидео

04:22

Путин был коварным мальчиком, в драках царапался, кусался, жил с крысами - друзья

03:10

Чистим народными средствами: как спасти сковородку от слоя нагара и жира

02:43

Как убрать запах из стиральной машины: 4 простых способа, которые займут минимум времени

02:10

На улице будет настоящий "ад": синоптики рассказали, когда в Украине похолодаетВидео

Реклама
01:33

Кусты будут ломиться от вкусных плодов: как вырастить небывалый урожай помидоровВидео

00:51

Приметы на 28 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

27 июня, понедельник
23:57

Трагедия в Кременчуге: более 40 человек пропало без вестиВидео

23:31

"Все больше проблем": в ЕС заявили о замедлении продвижения России на фронте

22:57

Снесло мост и развалило дороги: на оккупированный Крым обрушился ураганВидео

22:55

Ударить по ТЦ в Кременчуге могли только отмороженные террористы - ЗеленскийВидео

22:31

Доллар пробивает потолок: эксперт объяснил, когда 45 грн/$ будет не пределВидео

22:27

Гороскоп на июль 2022 для Львов: возвращение бывшего, скандал на работе и яркие перспективыВидео

22:17

Россияне штурмуют Лисичанск, ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии - ОВАВидео

22:11

Привлечете небывалый успех и огромное богатство: приметы на июль, которые принесут деньги и гармониюВидео

21:59

"Перекроем кислород": Медведев открыто угрожает странам БалтииВидео

21:51

Собирали деньги всей страной: компания Baykar бесплатно отдаст Украине 3 "Байрактара"Видео

21:42

ТРЦ в Кременчуге разнесло полностью: число погибших от удара возрослоВидео

21:36

Тактический отход из Северодонецка: войска РФ получили по зубам от ВСУ - ПентагонВидео

21:30

Когда начнется новая поворотная точка в войне: прогноз для УкраиныВидео

20:52

"Твоя страна убивает украинцев": Маша Ефросинина жестко высмеяла ВалериюВидео

20:47

"Ужасающее нападение": Джонсон высказался о трагедии в КременчугеВидео

20:37

"Попал, красавец": десантники ВСУ сбили ударный вертолет РФ "Аллигатор"Видео

20:34

Любовь Соболь. Как пропагандонка Симоньян превратилась в чудовищеВидеоблоги

20:22

Кровавый удар по Кременчугу: в США пригрозили Кремлю ответом за зверстваВидео

Реклама
20:22

"Это зло должно быть наказано": Россия выпустила по ТЦ Кременчуга две ракетыФотоВидео

20:14

ЕС предоставит Украине средства защиты от химических и ядерных угроз

20:10

Приметы на 29 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:56

Ядерные Искандер-М режиму Лукашенко: в Пентагоне ответили на угрозы ПутинаВидео

19:55

Угроза окружения Лисичанска: в Генштабе назвали направление нового удара РФВидео

19:48

Источник головной боли: три знака зодиака с тяжелым характеромВидео

19:44

"Полетят головы?": Зеленский рассказал об инспекции силовиков из-за войныВидео

19:35

Число жертв растет: в результате удара РФ по Кременчугу погибли 10 человек, 40 раненыВидео

19:18

Атака с Приднестровья станет для Украины пощечиной, но мы точно ответим ударом – Зеленский

19:03

Почему санкции и дефолт не остановят Россиюмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять