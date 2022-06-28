Спасла сотни бойцов: на фронте погибла 27-летняя военная медик

На Луганщине погибла 27-летняя военная медик Мария Власюк/ "Факты", ua.depositphotos.com

В Луганской области российские захватчики обстреляли из артиллерии машину, в которой ехала 27-летняя военная медик Мария Власюк. Девушка получила осколочные ранения, что и привело к смерти. Обстрел произошел как раз тогда, когда медик ехала за ранеными.

Мария погибла 24 мая, ее похоронили в родном селе на Ровенщине 29 мая. Историю военного медика рассказали "Факты".

Девушка была единственной дочерью в семье, имела трех братьев. Как рассказывает ее старший брат Иван Власюк, Мария с детства была очень активной. В школе всегда принимала участие в спортивных соревнованиях и занимала призовые места.

"Поскольку Маша единственная девочка, ее все обожали и называли волшебным цветком. Как ее можно было не любить?! Она невероятная .. Была. И вот эти слова в прошедшем времени – это боль, которая, кажется, никогда не утихнет", – говорит Иван.

Еще в подростковом возрасте девушка дважды попадала в ДТП. Однажды ее с двоюродной сестрой сбил скутер, в другой раз попала в аварию, когда была пассажиркой автомобиля, который ехал на Ровно. Оба раза обошлось лишь травмами.

После школы она училась на фельдшера лечебного дела в Ровенском базовом государственном медицинском колледже. После этого какое-то время работала медсестрой в кабинете компьютерной томографии в центральной городской больнице.

В 2016 году Мария ушла с работы и пошла служить в армию как медик. Говорила, что не может сидеть, сложа руки. Ведь она знала и общалась со многими бойцами, и очень болезненно воспринимала каждую весть об их ранении или гибели.

Мария Власюк служила в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде/ "Факты"

Девушка служила в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Как рассказывает ее подруга и также медик Елизавета Ковтун, с которой познакомились во время совместной службы в 80-й бригаде, у Марии были невероятно красивая улыбка и чувство юмора. Девушка была очень смелой. За время службы 20 раз прыгала с парашютом, а потом даже просилась прыгать за других.

"Для повышения квалификации Мария в августе 2019 года прошла военные курсы в Литве и стала еще и боевым медиком взвода. Начала делиться своими знаниями с другими. По ротациям, то Мария несла службу на Донетчине, Мариупольское направление. Семь месяцев без отдыха они с водителем скорой помощи забирали раненых, оказывали первую помощь и везли в госпитали", – рассказывает подруга девушки.

Елизавета говорит, что Мария не боялась смерти. Они с подругой иногда говорили на эту тему, ведь вокруг была война.

В апреле этого года президент Украины наградил Марию орденом "За мужество III степени". Однако узнала она об этом уже от знакомых, когда ее начали поздравлять. Сама она тогда была на фронте.

Мария Власюк с крестником Романом/ "Факты"

Когда произошло полномасштабное вторжение, Мария несла службу на Херсонщине, Николаевщине в составе 80-й бригады. После этого были Изюм, Харьков, а последнее место службы – Белогоровка на Луганщине. Медик спасла сотни собратьев.

"23 мая мы еще переписывались, я в который раз просила беречь себя. Мария жаловалась, что обстрелы сильные, рашисти лупят с чего видят... Утром 24 мая я увидела, что подруга была в сети шесть часов назад. Написала ей, но в течение нескольких часов ответа не получила. Это насторожило, потому что несмотря ни на что, Мария заходила в Телеграмм по несколько раз в день", – рассказывает подруга Елизавета.

Потом Елизавета уже от собратьев узнала, что авто Марии обстреляли оккупанты, когда медик ехала за ранеными. Она погибла на месте от осколочных ранений.

"Наша семья тяжело переживает потерю, мать почернела от горя. Маша у нас была одна, и мы не уберегли ее. Любим ее, горждимся и скорбим до неба...", – говорит брат Иван.

Напомним, российские оккупанты 27 июня ударили по торговому центру в Кременчуге на Полтавщине, где находилось около тысячи мирных жителей. Вследствие этого погибли 18 человек, 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще несколько десятков человек считают без вести пропавшими.

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