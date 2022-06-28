В Николаеве прогремели взрывы: по городу выпустили более 10 ракет, есть "прилеты"

Взрывы в Николаеве прогремели рано утром 28 июня 2022 / Фото Telegram

Утром во вторник, 28 июня, российские оккупанты обстреляли Николаев. Враг запускает ракеты из-под временно оккупированного Херсона. Telegram-каналы пишут, что по Николаеву выпустили уже более десяти ракет. Над городом поднимаются столбы дыма.

Взрывы в Николаеве прозвучали 28 июня после пяти часов утра

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что около 5 часов утра в городе была объявлена воздушная тревога. Сразу же после этого в Николаеве один за одним прогремели взрывы.

Сенкевич призвал жителей города оставаться в укрытиях.

"В городе раздаются взрывы. Все - в укрытие. Выясняем всю информацию", - написал он в Telegram.

Telegram-канал Суспільне Миколаїв сообщает, что около 5 часов утра над Николаевом сработала система противовоздушной обороны. В результате ликвидации вражеской ракеты в небе остались белые следы.

Над Николаевом вбили несколько вражеских ракет / Фото Суспільне Миколаїв

Кроме того, другие Telegram-каналы пишут, что российские оккупанты выпустили по Николаеву со стороны временно оккупированного Херсона уже более десяти ракет.

Более того, очевидцы пишут, что в городе зафиксированы "прилеты".

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Ракетный удар по Кременчугу

27 июня оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области. РФ нанесла ракетный удар по ТЦ "Амстор" двумя ракетами. В этот момент в здании находилось до 1000 мирных жителей. Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

Нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы, заявил президент Владимир Зеленский в обращении 27 июня.

Утром 28 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что число жертв ракетного удара в Кременчуге возросло до 18.

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