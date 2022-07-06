Не Николаев: Ким рассказал, какой город Украины армия РФ может атаковать следующим

Виталий Ким назвал следующую возможную цель оккупантов / Фото Николаевская ОГА, Facebook

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что российские оккупанты могут обойти Николаев и пойти на захват Одессы.

По его словам, сейчас нет скопления войск и не идет подготовка к нападению врага на Николаевском направлении, потому что все силы армии РФ сконцентрированы на востоке Украины. При этом действия захватчиков нелогичны.

"Им нужно, чтобы мы жили хуже, чем они. Для того, чтобы электорат Путина не говорил: "Смотрите, у украинцев вышло жить хорошо, процветать после революции. Давайте и у нас!". То есть их цель – уничтожение экономики Украины и поднятие своего рейтинга", – сказал Ким в интервью изданию Украинская правда.

Он считает, что в этом контексте оккупантам не нужен Николаев, потому что там не так много того, что можно вывозить и воровать.

"Унитазы не самые новые. Поэтому не считаю, что у них Николаев как стратегическая точка. Они могут его обойти и идти в сторону Одессы", – предположил глава ОВА.

Ким также рассказал, что россияне уже уничтожили или повредили около 6200 объектов в Николаеве, из них около 4000 - это здания, дома, частные и многоэтажные. Также среди поврежденных построек более 200 больниц.

"Очень много инфраструктуры сейчас. Втрое больше, чем было 2 месяца назад", – добавил глава ОВА.

Как сообщал Главред, Россия наносит ракетные удары по многим городам Украины, в том числе и по Николаеву. Рано утром 29 июня оккупанты ударили по жилой многоэтажке.

Утром 5 июля в Николаеве также прогремели взрывы. Перед эти была объявлена воздушная тревога. После одного из "прилетов" в городе вспыхнул сильный пожар.

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