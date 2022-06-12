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"Дорога в один конец": генерал ВСУ о попытке оккупантов захватить Николаев

12 июня 2022, 21:56

Марченко добавил, что любой командир по ту сторону понимает, что это утопия.

оккупанты, техника
Оккупанты / коллаж ВСУ

Россия планирует установить полный контроль над южной Украиной и Донбассом, чтобы получить выход в Приднестровье.

Как заявил руководитель обороны Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в комментарии Крым.Реалии, повторное наступление российской оккупационной армии на Николаев является утопией, билетом в один конец.

По его словам, такие планы возможны только теоретически, а на практике, чтобы захватить Николаев, оккупантам нужно снять по всем направлениям все российские войска, создать большой резерв и попытаться прорваться. Марченко добавил, что любой командир по ту сторону понимает, что это утопия.

"Если они тогда "из колес" не смогли это сделать, то сейчас, когда там позиционная оборона, когда там пристрелян каждый участок, когда все заминировано, ну - это идти в одну сторону", - отметил руководитель обороны Николаева.

В то же время генерал-майор ВСУ сообщил, что даже если решить это будут делать - это будет тяжело и нужен не один день боев.

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Война в Херсонской области

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия в Херсонской области. Украинские военные в начале июня достигли успеха на северном направлении и освободили от российских оккупационных подразделений более 20 населенных пунктов. Руководитель ОВА Херсонщины Геннадий Лагута отметил, что ВСУ продвигаются на юг области.

Позже в Генштабе ВСУ рассказали, что войска России пытались восстановить потерянные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового. Противник понес серьезные потери и вынужден был отойти.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности 5 июня заявили, что силы обороны Украины постепенно оттесняют российских оккупантов в Херсонской области и работают над освобождением юга региона.

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