"Относятся, как к людям второго сорта": Гиркин рассказал о настоящей "любви" Кремля к жителям Донбасса

Террорист прозрел на 8 год войны России против Украины.
Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) возмущен отношением российского командования к мобилизированным на территории оккупированного Донбасса.
По его словам, в Кремле не считают жителей "ЛДНР" людьми и бросают их на фронт как пушечное мясо. Командование оккупационной армии уже опасается, что формирования "республик" взбунтуются из-за огромных потерь.
"Их используют просто как пушечное мясо. За них никто не отчитывается. Они несут неоправданные потери, поскольку наши генералы и офицеры пользуются тем, что они неподотчетные, мол, "давайте россиян побережем, давайте бросим донецких и луганских". Это отвратительно", - жалуется Гиркин.
По его словам, самые большие потери у оккупантов именно среди мобилизированных на Донбассе.
Читайте также"В Кремле снова принялись сосать пустую соску": Гиркин внезапно набросился на Лаврова"В Кремле по прежнему относятся к донецкому и луганскому населению как к людям второго сорта", - рассказал Гиркин.
Ранее Гиркин резко раскритиковал главу российского МИД Сергея Лаврова. В одном из последних заявлений Лавров назвал приоритетом "спецоперации освобождение Донбасса", что не сильно понравилось Гиркину. В Соцсетях бывший главарь боевиков "ДНР" увидел в этом плохой знак для России в войне против Украины.
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