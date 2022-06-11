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"Относятся, как к людям второго сорта": Гиркин рассказал о настоящей "любви" Кремля к жителям Донбасса

11 июня 2022, 12:34

Террорист прозрел на 8 год войны России против Украины.

Гиркин рассказал о настоящей "любви" Кремля к жителям Донбасса / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) возмущен отношением российского командования к мобилизированным на территории оккупированного Донбасса.

По его словам, в Кремле не считают жителей "ЛДНР" людьми и бросают их на фронт как пушечное мясо. Командование оккупационной армии уже опасается, что формирования "республик" взбунтуются из-за огромных потерь.

"Их используют просто как пушечное мясо. За них никто не отчитывается. Они несут неоправданные потери, поскольку наши генералы и офицеры пользуются тем, что они неподотчетные, мол, "давайте россиян побережем, давайте бросим донецких и луганских". Это отвратительно", - жалуется Гиркин.

По его словам, самые большие потери у оккупантов именно среди мобилизированных на Донбассе.

Читайте также"В Кремле снова принялись сосать пустую соску": Гиркин внезапно набросился на Лаврова"В Кремле по прежнему относятся к донецкому и луганскому населению как к людям второго сорта", - рассказал Гиркин.

Ранее Гиркин резко раскритиковал главу российского МИД Сергея Лаврова. В одном из последних заявлений Лавров назвал приоритетом "спецоперации освобождение Донбасса", что не сильно понравилось Гиркину. В Соцсетях бывший главарь боевиков "ДНР" увидел в этом плохой знак для России в войне против Украины.

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