На севере Херсонщины ВСУ освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов - ОВА

На севере Херсонщины освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов - ОВА/ коллаж фото УНИАН

На севере Херсонской области бойцы подразделений украинской армии в ходе контрнаступления освободили от российских оккупантов более 20 населенных пунктов. Об этом заявил руководитель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в эфире единого телемарафона.

"Со стороны Днепропетровской области освобождено более 20 населенных пунктов", ‒ говорил чиновник. Лагута сказал, что захваченную территорию области покинули около половины населения.

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Напомним, ранее оперативное командование "Юг" сообщилось о том, что ВСУ провели удачные контрнаступательные действия на Южнобугском направлении. Наши защитники освободили село Николаевка на север от Херсона.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли существенные потери врагу на Южнобугском направлении. Так, всего за сутки было ликвидировано 78 рашистов, 8 танков, две гаубицы, самоходная пушка "Пион", две реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной техники и две – автомобильной.

Враг в свою очередь, не имея возможности продвинутся, продолжает обстреливать мирное население. В частности, в Николаеве вражеские снаряды попали по жилым кварталам и промышленным объектам.

До того советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил - для того, чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

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