Херсон все ближе: ВСУ освободили Николаевку от российских захватчиков

ВСУ отбили очередной населенный пункт на пути к Херсону, уничтожив 78 захватчиков и горы техники / УНИАН

ВСУ провели удачные контрнаступательные действия на Южнобугском направлении. Наши защитники освободили село Николаевка на север от Херсона.

Это привело к паническим настроениям и деморализовало оккупантов в других подразделениях, сообщает оперативное командование "Юг".

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли существенные потери врагу на Южнобугском направлении. Так, всего за сутки было ликвидировано 78 рашистов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной техники и 2 – автомобильной.

Враг в свою очередь, не имея возможности продвинутся, продолжает обстреливать мирное население. В частности, в Николаеве вражеские снаряды попали по жилым кварталам и промышленным объектам.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

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