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Херсон все ближе: ВСУ освободили Николаевку от российских захватчиков

31 мая 2022, 09:33

Не имея возможности продвинутся, враг продолжает обстреливать мирное население.

ВСУ отбили очередной населенный пункт на пути к Херсону, уничтожив 78 захватчиков и горы техники / УНИАН

ВСУ провели удачные контрнаступательные действия на Южнобугском направлении. Наши защитники освободили село Николаевка на север от Херсона.

Это привело к паническим настроениям и деморализовало оккупантов в других подразделениях, сообщает оперативное командование "Юг".

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли существенные потери врагу на Южнобугском направлении. Так, всего за сутки было ликвидировано 78 рашистов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной техники и 2 – автомобильной.

Враг в свою очередь, не имея возможности продвинутся, продолжает обстреливать мирное население. В частности, в Николаеве вражеские снаряды попали по жилым кварталам и промышленным объектам.

Читайте также"До прихода россиян мы жили хорошо": в Херсоне украинка поразила смелым заявлениемОккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

Смотрите новости Херсона онлайн:

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