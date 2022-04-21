Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал о тактике освобождения города от путинской армии

ВСУ не воюют в украинских городах. Для их освобождения есть соответствующая тактика / Фото Reuters

Чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live.

По его словам, ВСУ не воюют в украинских городах. Для их освобождения есть соответствующая тактика.

"Херсон брать никто не будет – его просто окружат, если нужно будет, подрежут пути снабжения. То же самое, как в Киеве: как только начали с флангов обходить Бучу, Гостомель и Ирпень, они радостно встали на когти и убежали", - сказал Арестович.

"Не надо наступать на города. Мы перемелем правобережную группировку, как односторонний флюс. Измельчим его артиллерией НАТОвской прямо в ноль, так что там просто живого места не останется. А потом радостно пройдем, и пехота достреляет тех, кто там еще шевелится", — добавил он.

Тем временем в Генштабе ВСУ заявили, что в Херсонской области оккупанты угрожают украинским военным через мирное население. В частности, захватчики говорят, что если ВСУ будут обстреливать их позиции, они будут обстреливать села.

"В селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что зеленых коридоров больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины российские захватчики начнут обстрел населённого пункта", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.

Напомним, на днях советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины способны победить российских оккупантов в Херсоне. Но для этого украинским защитникам необходимо тяжелое вооружение от международных партнеров.

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