ВСУ способны освободить Херсон от оккупантов, но есть условие - Арестович

Арестович оценил перспективу освобождения Херсона / Корреспондент

Вооруженные силы Украины способны победить российских оккупантов в Херсоне. Но для этого украинским защитникам необходимо тяжелое вооружение от международных партнеров.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира Фейгин Live.

"Все перспективы зависят от наличия тяжелого вооружения. Будет – сломаем, не будет – придется возиться дольше", – сказал он.

Ситуацию на херсонском направлении Арестович оценил как "55 на 45 в нашу пользу".

"Мы там немножко продвигаемся, они тоже пытаются противодействовать. Пока борьба идет за устранения правобережной выпуклости в сторону Николаева. Там российские войска прочно в обороне. Пытаются иногда двигаться, но крайнее движение в очередной раз разгромили", – рассказал он.

Как сообщал Главред, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты в период с 1 по 10 мая намерены провести в захваченной Херсонской области так называемый "референдум" по созданию некоей "ХНР".

Планируется запуск схемы, знакомой по ситуации в Донецке и Луганске в 2014 году. Так называемые "бюллетени" уже печатаются на типографии, котрая контролируется захватчиками в Новой Каховке. Въезд в город на период "голосования" хотят закрыть.

При этом реализация сценария под вопросом, потому что население Херсонщины выступает против оккупации и выходит на митинги за Украину.

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