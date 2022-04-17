Оккупанты устроили разборки в Новой Каховке: орки из ОРДЛО открыли огонь по росгвардейцам

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Во временно захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области в субботу, 16 апреля, произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими оккупационными войсками.

О разборках среди оккупантов рассказал в ходе своего видеообращения глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между (боевиками – ред.) ОРДЛО и российскими военными или Росгвардией, точно не знаю", - сказал Ким в видеообращении в воскресенье.

Кроме того, по его словам, из-за провалов российской армии в Украине среди военнослужащих РФ идет "массовая чистка". "Ищут виноватых", - подчеркнул Ким.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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