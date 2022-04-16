Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотой

В наиболее подходящий момент украинские защитники произвели несколько метких выстрелов из ПТРК Корсар.
Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Херсонской области расчетом ПТРК Корсар уничтожили 3 российских Тигра, и одну БМП-3 и пехоту врага.
Как рассказали украинские защитники, пока бронемашины рашистов пылали, экипаж еще пытался спасаться бегством, но шансов выжить у них уже не было.
"Колонна российской техники: один БМП-3 и три бронированных автомобиля Тигр двинулись из временно оккупированного села в сторону наших войск. Прорыв, разведка боем или просто заблудились – наши разбирать не стали.
Военные подпустили решистов ближе, настолько близко, чтобы в наиболее подходящий момент произвести несколько метких выстрелов. но Тигры вспыхнули четырьмя яркими факелами: остатки экипажа, выжившие от ударов противотанковых ракет еще попытались спасаться из пылающей техники, пустились прямиком, но куда им бежать среди степей украинского юга? не ждет", - добавили в 28-й ОМБр.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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