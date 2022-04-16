Сценарий Донецка и Луганска: оккупанты РФ в мае планируют на Херсонщине "референдум" по "ХНР"

Россияне хотят "провозгласить" в захваченном Херсоне так называемую "ХНР" / Колыхаев Игорь / Facebook

Оккупанты России в период с 1 по 10 мая намерены провести в захваченной Херсонской области так называемый "референдум" по созданию некоей "ХНР". Планируется запуск схемы, знакомой по ситуации в Донецке и Луганске в 2014 году. Так называемые "бюллетени" уже печатаются на типографии контролируемой захватчиками Новой Каховке. Въезд в город на период "голосования" хотят закрыть. Реализация сценария под вопросом, потому что население Херсонщины выступает против оккупации и выходит на митинги за Украину. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала о том, что российские оккупанты собираются провести фейковый "референдум" с целью создания так называемой "Херсонской народной республики ("ХНР)". Сроки проведения "мероприятия" – с 1 по 10 мая. "Голосование" проведут по сценарию Донецка и Луганска 2014 года – без волеизъявления народа и с картинкой для российских пропагандистов.

"По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", - пишет Денисова.

Кроме того, она отметила, что во время псевдореферендума въезд и выезд из Херсона планируют закрыть, а связь – отключить.

"В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь", - пишет омбудсмен.

Также она добавила, что оккупанты столкнуться со сложностями в ходе проведения "референдума", поскольку люди в Херсонской области решительно выступают против оккупации и поддерживают Украину.Читайте такжеАрмия Украины ведет наступление в Херсонской области – Арестович

"Провести "референдум" захватчикам будет сложно, ведь героическое население всей Херсонской области продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами "Херсон – это Украина!" несмотря на применение рашистами оружия и силового разгона митингов", - подчеркнула Людмила Денисова.

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Ситуация в Херсонской области

Войска оккупантов РФ вторглись в Херсон в начале марта и захватили город. Местные жители против российских войск и их порядков на территории Херсонской области Украины. Они регулярно выходят на митинги в поддержку украинского государства.

Активисты 10 апреля провели в Херсоне мирный митинг в память о людях, ставших жертвами агрессии РФ. Протест был разогнан российскими захватчиками.

Депутат облсовета Сергей Хлань рассказывал, что ВСУ с трудом, но продвигаются к захваченному Херсону. По его словам, в городе сложная гуманитарная и информационная ситуация, а враг контролирует связь.

Спикер Банковой Алексей Арестович говорил, что в Херсонской области идут бои. По его словам, оккупанты рассматривают сценарий сдачи региона. Однако это не означает деоккупации города в ближайшее время.