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Бои тяжелые, но ВСУ продвигаются к Херсону - облсовет

1 апреля 2022, 12:12

В гуманитарном и информационном планах ситуация трагическая. Есть проблемы со связью, ее контролируют оккупанты. Но даже в этих условиях Херсонщина не сдается.

танк, ВСУ
Украинские защитники освобождают населенные пункты на севере Херсонской области / Фото Reuters

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что на Херсонщине продолжаются активные боевые действия. С тяжелыми боями, но ВСУ все же продвигаются в сторону Херсона.

Украинские защитники освобождают населенные пункты на севере области. Так, только за последние сутки в Херсонской области Вооруженные Силы Украины освободили 11 населенных пунктов. Сейчас украинские военные продвигаются в Бериславском направлении, передает 24 канал.

"Это дает большую надежду и позитив. С тяжелыми боями, но ВСУ все же продвигаются в Херсон",– сказал Хлань.

Херсонская область была оккупирована почти с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. В гуманитарном и информационном планах ситуация трагическая. Есть проблемы со связью, ее контролируют оккупанты. Но даже в этих условиях Херсонщина не сдается.

"Освобождение городов и сел – тот глоток свежего воздуха, который дает большие надежды и надежду", – добавил Хлань.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины освободили 11 населенных пунктов Херсонской области, которые были временно оккупированы российскими захватчиками.

Оперативное командование Юг сообщило, что были освобождены такие населенные пункты в Херсонской области: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

25 марта The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США опубликовало информацию о том, что российские оккупационные войска полностью уже не контролируют Херсон. Украинские войска ведут бои и выбивают из города захватчиков.

Также указывалось, что успех Украины стал бы очень серьезным ударом по военным планам Путина. В таком случае для россиян будет усложнен план по захвату побережья Черного моря и южного порта Одессы. Под ударом окажется и группировка РФ в Николаеве.

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