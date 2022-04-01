ВСУ освободили от оккупантов 11 населенных пунктов на Херсонщине

Благодаря ВСУ местное население теперь может получать гуманитарную помощь. А благодарные жители освобожденных территорий поддерживают украинских защитников.
Вооруженные силы Украины освободили 11 населенных пунктов Херсонской области, которые были временно оккупированы российскими захватчиками.
Оперативное командование Юг в Facebook сообщило, что были освобождены такие населенные пункты в Херсонской области: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.
Проводя операции по освобождению данных населенных пунктов, подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновилось "трофейной" техникой.
На их счету: танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.
"Благодаря ВСУ местное население теперь может получать гуманитарную помощь – медикаменты и продукты питания. А благодарные жители освобожденных территорий поддерживают украинских защитников. Люди приносят им воду, еду и поднимают нашим воинам настроение", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, 28 марта стало известно, что украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков. Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно. Идет зачистка города.
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